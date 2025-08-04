Driftin cezası ağır oldu! Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi

Kaynak: AA
Driftin cezası ağır oldu! Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle drift yaparak hem çevredeki vatandaşları hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Erdemli ilçesinde bir vatandaşın otomobiliyle drift yaptığına dair gelen ihbarı değerlendiren Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, bölgede detaylı araştırma başlattı. Yapılan inceleme ve kamera kayıtlarının analiz edilmesi sonucunda drift yaptığı tespit edilen otomobil ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

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Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden drift nedeniyle araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Sürücünün aracıyla drift yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

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