Driftin cezası ağır oldu! Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi

Erdemli ilçesinde bir vatandaşın otomobiliyle drift yaptığına dair gelen ihbarı değerlendiren Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, bölgede detaylı araştırma başlattı. Yapılan inceleme ve kamera kayıtlarının analiz edilmesi sonucunda drift yaptığı tespit edilen otomobil ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca güvenlik ve kamu düzenini tehdit eden drift nedeniyle araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Sürücünün aracıyla drift yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

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