Polis tutanağı faciadan dönüldüğünü doğruladı. Bakanlık 'düşmedi' demişti

Ordu’da KYK Fatsa Öğrenci Yurdu’nda asansör düştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü asansörün düştüğünü yalanlarken olayın detayları polis tutanağıyla aydınlandı.

Polis tutanağı faciadan dönüldüğünü doğruladı. Bakanlık 'düşmedi' demişti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) Fatsa Öğrenci Yurdu’nda bir asansörün düşmesini Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün yalanlamasının ardından olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, kazanın ardından hazırlanan polis tutanağında asansörün düştüğü net bir şekilde yer aldı.

Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

“KYK Yurdunda asansör düşmesi olayı ile ilgili anons üzerine, ekiplerin olay yerine intikalinden sonra; Şifahi yapılan görüşmede, içinde 4 şahsın olduğu asansörün 5’inci kattan hızlıca 3’üncü kata indiği, 3’üncü katta içeride kalan şahısların arkadaşları vasıtası ile dışarı çıkartıldığı, çıkarıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra asansörün bodrum kata düştüğü, asansör içerisinde 4 kişinin olduğu, herhangi bir yaralanma olayı olmadığı, şahıslar korktukları ve sinir krizi geçirdikleri için 112 marifetiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır.

Hastanede yapılan şifahi görüşmede ise şahıslar KYK Yurt yönetiminden davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmiş olup, Yurt Müdürü hakkında bilgi sahibi olarak ifadesinin alınması ve asansör ile ilgili bilirkişi raporu alınması/düzenlenmesi talimatı alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmekte olup; ilçe Kaymakamı ve ilçe Emniyet Müdürünün refakatinde öğrencilerle görüşülmek suretiyle herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.”

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