Polis ve jandarma devriyelerinde yeni dönem. Bakan Yerlikaya 'Sakın ha siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demeyin' dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, belediye başkan adayı proje tanıtım toplantısında operasyonlarda ele geçirilen ve polis aracı olarak hizmete verilen araçların yer aldığı videoyu katılımcılara izletti.

Türk polisinin suçlulara diz çöktürdüğünü açıklayan Yerlikaya, "Bu araçları da biz sembol olarak yani şehirlerin sultanı İstanbul'umuzun meydanlarında gösteriyoruz. Orada vatandaşlarımız, turistler, öyle ilgi gösteriyor ki uluslararası alanda öyle bir ses getirdi ki bizim tahminimizden çok daha fazla ses getirdi algı olarak. Dolayısıyla bu tür hizmetlerin devam edeceğiyle ilgili aynı bu şekilde araçları almaya devam." dedi.

JANDARMA VE POLİS DEVRİYELERİNE KAMERA SİSTEMİ GELİYOR

Yerlikaya, "Yüz tanıma sistemli ASELSAN'ın yaptığı bütün jandarma devriye ve polis devriyelerimiz de kamera sistemi olacak. Artık gece veya gündüz nerede olursa olsun polis sizi durdurdu veya jandarma durdurdu, sakın ha sakın ‘siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' falan demeyin." dedi.

"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARI ALACAĞIZ"

Yerlikaya, evden hırsızlık olaylarının yüzde 40'a yakın düştüğünü ifade etti. Türkiye'de günlük ortalama hırsızlık olayları sayısının 100'e düştüğünü belirten Yerlikaya, iş yeri, otomobil, motosiklet, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıma cezalarının arttırılacağını belirterek "Halen ruhsatsız silah taşımayla ilgili cesareti olanları varsa aynen devam etsinler kesin onları alacağız hiç merak etmeyin." dedi.