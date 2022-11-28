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Polise silahlı saldırı sonrası Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa’da narkotik operasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 polis yaralandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 23:04
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Polise silahlı saldırı sonrası Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Polise silahlı saldırı sonrası Şanlıurfa Valiliğinden açıklama
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağında meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir aracı takibe aldı. Polisin takibe aldığı aldığı otomobil, narkotik ekiplerince kavşakta durdurulmak istendi.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle polislere ateş açıldı.

Pompalı tüfekle yaralanan iki polis, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada acil serviste tedavi altına alınan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede polis inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen Narkotik Operasyonunda polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardır.
Olayın failleri tespit edilmiş olup, yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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