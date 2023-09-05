Polise yalvardı. Gözaltına alındı

Kocaeli'de evinin bahçesinde tabanca ile bacağından yaralanan kadını kocasının vurduğu ortaya çıktı. Şüphelinin polis ekiplerine "karımı vurdular" diyerek hastaneye gitmek için ısrarda bulunduğu ancak suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Polise yalvardı. Gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, olay, dün Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan C.K., tabanca ile bacağından vuruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri evin etrafında incelemelerde bulunurken, görgü tanıklarının ifadesine de başvuruldu. Olay yerinde şüpheli tavırlar sergileyen C.K.’nın eşi S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.K., polis merkezinde suçunu itiraf etti.

S.K.'nın eşini vurduktan sonra ihbarda bulunduğu ve bölgeye gelen polis ekiplerine de yalan söylediği ortaya çıktı. Şüphelinin polis ekiplerine "karımı vurdular" diyerek hastaneye gitmek için ısrar ettiği de öğrenildi.

Evdekilerin, S.K.'nın babasının otomobilinin yanına toplandığı, durumdan şüphelenen polisin araçta inceleme yaptığı ve olayda kullanılan tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

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