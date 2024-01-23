Polisi darp eden şahıs serbest bırakıldı

Ailesiyle birlikte Erzurum’a gitmek üzere yolda olan polis memuru ve R.A. isimli şahıs, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, R.A. aracında bulunan ve "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı.

Saldırıya uğrayan polis memuru, tabancasıyla havaya ateş ederek saldırgan şahsı uzaklaştırdı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve polis ekipleri tarafından R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı.

Kolunda kırık ve çıkık oluşan polis memuru, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.