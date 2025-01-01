Polisi görünce aracı ve içindeki kadını bırakıp kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 2025 yılının ilk dakikalarında polis ekipleri tarafından yapılan yılbaşı denetimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Alkollü bir eğlence mekanında geceyi geçiren bir sürücü, polis denetimini gördükten sonra 77 ACS 447 plakalı Toyota marka pikap aracını terk edip kaçtı. Araçta yalnız başına bulunan alkollü bir kadın ise polis sorgusunda verdiği savunma ile dikkat çekti.

KADININ "VALE GETİRDİ" SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Polis, aracı terk eden sürücüyü bulamadan, araçtaki kadına yönelttiği sorulara cevap aradı. Kadın, “Vale getirdi, sürücüyü tanımıyorum, öylesine bindim” diyerek savunma yaptı. Bu cevap, polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Polis memurları, kadına, “Araç kimin? Siz bu araca nasıl bindiniz? Vale durduk yere yoldan geçerken sizi çevirmiş olamaz. Vale rastgele bir araçla sizi mi aldı?” şeklinde sorular yöneltti.

Kadın, aracın sahibini tanımadığını belirterek, “Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim” dedi. Bunun üzerine polis memuru, “Aracın sahibini bul getir, ben seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan, aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim” yanıtını verdi.

POLİS MEMURLARINA DİĞER KİŞİLERDEN DESTEK GELDİ

Bu esnada, bölgeye gelen başka kişiler, polisle tartışarak kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra alkollü kadın taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Ancak, aracın başına gelen başka bir kişi, kadının sevgilisi olduğunu ve aracın kendisine ait olduğunu öne sürdü. Bu kişi, aracın nasıl bölgeye getirildiği konusunda bir açıklama yapamadı.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ BULUNAMADI, ARAÇ ÇEKİCİYLE OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekipleri, olayın ardından sürücüyü tespit edemeyince, aracın güvenliğini sağlamak amacıyla çekici yardımıyla aracı otoparka çekti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücüyü bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Olay, Sakarya’daki yılbaşı denetimlerinin ne denli dikkatli ve titiz bir şekilde yapıldığını gösterirken, aynı zamanda maganda davranışlarının ve sorumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğine dair önemli bir örnek oldu.