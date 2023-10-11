Polisi şaşkına çeviren olay. Gerçek röntgenle ortaya çıktı

İzmir polisi, yurt dışından ülkemize uyuşturucu getireceğinin istihbaratını aldı. Üzerinde uyuşturucu tespit edilen 5 kişi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalarken, akıl almaz bir manzarayla karşılaşıldı.

KAYNAK: İHA
Polisi şaşkına çeviren olay. Gerçek röntgenle ortaya çıktı

Olay, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda meydana geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon başlattı.

Alınan istihbarat doğrultusunda 2’si yabancı uyruklu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan röntgen muayenesinde, uyuşturucu kaçakçılarının akıl almaz oyunu ortaya çıktı.

Yapılan röntgen muayenesinde, Alman uyruklu kadının cinsel organında prezervatifler içerisine gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Diğer Alman yabancı uyruklu erkeğin ise uyuşturucuları anüsüne gizlediği belirlendi. Yapılan muayene sonrası; 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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