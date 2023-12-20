'Polisim' diyerek yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki emekli F.K, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Yaşlı kadın, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıların ‘adınız hırsızlık olayına karıştı” sözlerine inanarak kapısına gelen dolandırıcıya 750 Euro, 1100 leva, 39 Cumhuriyet, 2 küçük altın, 1 çift küpe, 1 gram altın, 1 bileziği toplayıp poşete koyarak teslim etti. Dolandırıcı, 600 bin lira değerinde ziynet ve döviz olan poşeti alıp kayıplara karıştı.

Parası geri gelmeyen emekli kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin A.S olduğunu tespit etti. Adım adım şüpheliyi takip eden polis ekipleri, şahsın Sakarya’da oturduğu ve İstanbul’dan Bursa’ya taksiyle geldiğini tespit etti. Savcılık kararıyla teknik takibe alınan şüphelinin Urfa’da M.A.Y ile işbirliği içinde yaşlı kişileri tespit edip dolandırdığını belirledi.

Polis ekipleri 2 şüpheliye baskın düzenledi. Yapılan baskında şüphelilerin adreslerinde 7 cep telefonu, 1 laptop, 11 adet sim kartı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.