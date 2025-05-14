Polisin denetimine takıldı! Motosikleti terk edip kaçtı

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde plakası bulunmayan ve sürücüsü kasksız olan bir motosikleti durdurdu. Motosikletin sürücüsü, kimliği olmadığını belirtince ekiplerin kimlik bilgilerini istemesi üzerine bir anda motosikleti ve yolcu olarak arkasında bulunan arkadaşını polis ekiplerinin yanında bırakıp koşarak kaçtı.

Kaçan sürücünün Recep A. olduğu belirlenirken, olay yerinde kalan yolcu arkadaşından alınan bilgiler doğrultusunda sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet, kask takmamak ve plakasız araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 35 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.