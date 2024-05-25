Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, sürdüğü motosiklet çalıntı çıktı

Kaynak: İHA
Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, sürdüğü motosiklet çalıntı çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yolcu, kısa süren bir kovalamaca sonucu yakalandı.

Olayın ardından yapılan incelemede motosikletin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı.

Olay, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü, arkasındaki yolcuyla birlikte polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletle kaçan şüpheliler, bir süre sonra motosikleti park ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından her iki şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda üzerlerinde bir adet silah ve dolu vaziyette iki şarjör bulundu. Görgü tanıkları, şüphelilerin kar maskesi taktığını iddia ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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