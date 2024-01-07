Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza

Kaynak: İHA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza
Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye kesilen ceza dudak uçuklattı.

Çorum'un Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine polis ekipleri tarafından uygulama düzenlendi.

Araçların ve sürücülerin denetlendiği uygulamada, 19 UF 861 plakalı otomobil sürücüsü, polis ekiplerini 'dur' dur ihtarın uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucunda kaçan araba Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü 53 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken ehliyeti de süresiz olarak iptal edildi.

Alkollü sürücünün aracı çekici yardımıyla otoparka çekilirken, alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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