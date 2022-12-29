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Sakarya’da hareketli dakikalar. TIR şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymadı

Sakarya’da polisin "Dur" ihtarına uymayan tır ile polis arasında D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda yaklaşık 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamacada ihtarlara uymayan tır, iddiaya göre lastiklerine ateş açıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 00:42
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Polisin dur ihtarına uymayan tır ile polis arasında kovalamaca yaşandı

Sakarya’da hareketli dakikalar. TIR şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymadı
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Sakarya’da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda polisin "Dur" ihtarına uymayan 54 ABP 332 plakalı Mercedes marka tır Anadolu Otoyolu’na girdi.

Yaklaşık 50 kilometre kadar süren nefes kesen kovalamaca esnasında polis ekiplerinin yaptığı ihtarlara uymayan tır, otoyoldan tekrar D-100’e girdi.

POLİS OTOSUNA ÇARPTI

 İddiaya göre, ekipler tırın lastiklerine silahla ateş açtı. Erenler ilçesi D-100 kara yolu Bekirpaşa ışıkları mevkiinde uzun süren kovalamacanın ardından durdurulan tır, bu esnada bölgede bulunan bir polis otosuna da çarptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti ve tırın da muayenesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, narkotik polis ekipleri de tırda uyuşturucu madde bulunma ihtimaline karşı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde araçta herhangi bir madde bulunamadı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor. (İHA)

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