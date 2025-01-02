Polisin plakasını sorduğu alkollü sürücü: Allah Allah, düşmüş mü?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği denetim sırasında, aynası, tamponu ve camı olmayan bir otomobil durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim esnasında, 42 AU 544 plakalı aracın sürücüsü N.Y. alkollü bir şekilde araç kullanıyordu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ "PLAKA DÜŞMÜŞ MÜ?" DEDİ

Polisin, "Plakan, tamponun ve aynan nerede?" sorusuna alkollü sürücü N.Y., "Allah Allah, düşmüş mü?" şeklinde şaşkın bir yanıt verdi. O sırada, araçtan indirilen N.Y., arka koltukta yer alan tampon ve plakayı buldu. Önce aracın arka tamponunu kontrol eden sürücü, daha sonra aracın arka koltuğunda kaybolan plakayı ve tamponu buldu. Sürücü, düşen tampon parçalarını toplarken, bu parçaları tekrar arka koltuğa yerleştirdi.

ALKOLLÜ VE EHLIYETSIZ SÜRÜCÜYE CEZA

Yapılan alkol muayenesinde, sürücü N.Y.'nin 1.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan N.Y.'ye toplamda 31 bin 753 TL para cezası uygulandı.