Polisin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 gözaltı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen ve 1 polis memurunun tabancayla vurularak yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Polisin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 gözaltı

İHA’nın haberine göre, olay, 10 Haziran akşamı saat 21.50 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla birlikte silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis memuru M.G., kavgaya müdahale ettiği sırada tabancayla ayağından vuruldu. Yaralı polis memuru M.G., ambulans ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili görgü tanıkları ifadesi ve kameralardan yapılan incelemenin ardından kavgada silah kullanan şüphelileri belirledi. Olayla ilgili belirlenen Ü.Ç. ve O.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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