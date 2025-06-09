Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri karşısında şoke oldular...

Kaynak: DHA
Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri karşısında şoke oldular...

İstanbul Şişli'de durdurulan M.B., cep telefonundan bir iş yerinin kurşunlandığı anlara ait görüntüler çıkması üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de 11 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Polis ekipleri, Şişli'de denetim gerçekleştirdiği sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik kontrolü yaptı. Polisler, şüpheli M.B.'nin telefonunda bir iş yerinin kurşunlandığı ana ait görüntüler buldu. Bunun üzerine M.B. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polisler, iş yerinin Teşvikiye Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. İş yerini kontrol eden ekipler, 4 adet kurşun izi olduğunu belirledi. Yurt dışında olan iş yeri sahibi B.Ü.'ye ulaşan ekipler olayı haber verdi.

KORKUP SİLMİŞ

İş yeri sahibi B.Ü. bir arkadaşının kendisine iş yerinin kurşunlanma videosunu attığını, bunun üzerine arkadaşını arayıp ne olduğunu sorduğunu söyledi. Arkadaşının ise videonun tanımadığı bir numaradan geldiğini söylediği öğrenildi. B.Ü., korktuğu için videoyu sildiğini belirtti.

Öte yandan adliyeye sevk edilen M.B.'nin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanında
Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanında
CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!
CHP'li Yücel'den çok konuşulacak 'Madleen' açıklaması!
Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti
Al Hilal eski Galatasaraylı Angelino’yu transfer etti
TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Cipin takla anı yürekleri ağza getirdi!
TEM Otoyolu’ndaki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu
Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu