Polisin uyarmasına rağmen karşılık veren adam tek yumrukla yere serildi

Brezilya'da yaşanan olayda, polis uyarılarına rağmen fiziksel olarak müdahaleye karşılık veren bir adamın çenesine attığı tek yumrukla yere serilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede viral oldu.

Görüntülerde, ismi açıklanmayan bir adamın polis memurlarıyla tartıştığı, ardından fiziksel olarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Polis memurlarının uyarılarına aldırış etmeyen adam, bir polis memuruna doğru yürüyor. Bu sırada polis memuru, adamın çenesine sert bir yumruk atarak onu etkisiz hale getiriyor.