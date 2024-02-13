Polisin yaptığı şok uygulamada bakın ne ele geçirildi?

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı yunus timleri kentin farklı bölgelerinde uygulama yaptı.

Yapılan şok uygulamada durdurulan şüphelileler arandı. Üst ve araç aramasında D.Ç’nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, H.T. isimli kadının üzerinden 6 parça halinde 6,1 gram metamfetamin, 2 parça halinde 1,1 gram eroin, 3 adet reçeteli hap yakalanırken, 4 farklı dosyadan arandığı tespit edildi.

Ayrıca bir şahsın üzerinden de 186 adet reçeteli hap ve 1,7 gram eroin ele geçirildi.

Başka bir şahsın üzerinden de 8 adet sahte bondrollü kaçak alkol yakalandı.