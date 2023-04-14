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Polisle çatışan eylemcilere dev operasyon

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir partinin seçim irtibat bürosu açılışı sonrasında bir grup, polise taşla saldırarak bölücü terör örgütü lehine slogan attı. Yaşanan çatışma kameralara yansırken, 15 eylemci özel harekat destekli şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:58
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Polisle çatışan eylemcilere dev operasyon

Polisle çatışan eylemcilere dev operasyon
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İHA'nın haberine göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü bir grup, bir partinin seçim irtibat bürosu açılışı için toplandı. 

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı açılış sonrası maskeli eylemciler, polise taşla saldırarak bölücü terör örgütü lehine slogan attı. 

Bunun üzerine polis ekipleri, eylemcilere uyarıda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. 

Olayda polis ekipleri eylemcileri dağıtmak için TOMA’yla tazyikli su kullandı. Müdahale sonucu eylemciler dağılırken, ara sokaklarda çatışmalar devam etti.

Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Müdahalenin ardından Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği polisleri, görüntülerden eylemcilerin kimliklerini tespit etti. 

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından özel harekat polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. 

Operasyonda koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde 15 eylemci kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

 Ayrıca yaşı küçük bir eylemci de çocuk büro amirliğine götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

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