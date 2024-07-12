Polisler havaya ateş açtı

Büyükada'da 2 grup tokat atma meselesinden kavgaya tutuştu. Büyükada İskelesi'nin önünde çıkan tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Restoranların bulunduğu alana yayılan kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için ilk olarak biber gazı kullandı. Biber gazı yetersiz kalınca havaya 7-8 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 3 kişi Kartal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.