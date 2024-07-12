Polisler havaya ateş açtı

Kaynak: İHA
Polisler havaya ateş açtı

Büyükada'da tokat atma meselesinden çıkan kavgada 2 grup birbirine girdi. Yumruklu ve sopalı kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis kavgayı ayırabilmek için önce biber gazı sıktı ardından havaya ateş açtı.

Büyükada'da 2 grup tokat atma meselesinden kavgaya tutuştu. Büyükada İskelesi'nin önünde çıkan tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Restoranların bulunduğu alana yayılan kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için ilk olarak biber gazı kullandı. Biber gazı yetersiz kalınca havaya 7-8 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 3 kişi Kartal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

kavga.jpg

aw245250-01.jpg

aw245250-02.jpg

aw245250-03.jpg

Son Haberler
12 yaşındaki kızını çekiçle öldüren babaya beraat Gündem
12 yaşındaki kızını çekiçle öldüren babaya beraat
Rize'de kiracı ev sahibi kavgası kanlı bitti Yerel Haberler
Rize'de kiracı ev sahibi kavgası kanlı bitti
Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı Spor
Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı
Angel Di Maria imzayı attı Spor
Angel Di Maria imzayı attı
Google o uygulamanın resmen fişini çekti Teknoloji
Google o uygulamanın resmen fişini çekti
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Patron hakkını arayan işçileri tehdit etti. 'Cevap verme bana. Ben söz verince konuşacaksın' Gündem
Patron hakkını arayan işçileri tehdit etti. 'Cevap verme bana. Ben söz verince konuşacaksın'