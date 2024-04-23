Polisler şaştı kaldı. Evi kenevir tarlasına çevirmişler

Kaynak: İHA
Polisler şaştı kaldı. Evi kenevir tarlasına çevirmişler
Manisa’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu tacirlerinin bir evin odasını adeta kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.

Salihli ilçesinde Narkotik ekipleri bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen istihbarata göre 42 yaşlarındaki 2 şahsın evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı. Ekipler iki eve operasyon düzenledi. Polisler yaptıkları operasyon sonucunda gördüklerine inanmadı.

Evlerde yapılan operasyon sonucunda bir odanın adeta kenevir tarlasına çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda farklı boylarda 62 kök kenevir, 147 adet ısı verici led lamba, 1 adet fan ve filtreden oluşan havalandırma düzeneği ile 2 adet vantilatör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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