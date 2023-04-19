Polisler tarafından dövülerek öldürülen siyahi gencin ailesi dava açtı

ABD Tennessee'de 6 polisin döverek katlettiği siyahi gencin ailesi, polisleri ve il idaresini dava etti.

Polisler tarafından dövülerek öldürülen siyahi gencin ailesi dava açtı

Siyahi Nichols'un (29) ailesi, polisin şiddet içeren gözaltı işlemlerini takip eden 3'üncü gün vefat eden oğullarının ölümünden sorumlu tuttuğu Memphis kent yönetimi ve ilgili polis departmanına karşı federal hukuk davası başlattı.

Dava dosyasında, 7 Ocak'ta yaşanan olayda, aracını durdurduktan sonra Nichols'u "acımasızca" döven polis memurları, "niteliksiz, eğitimsiz ve denetimsiz" olmakla suçlandı.

Federal mahkemeye sunulan 139 sayfalık dosyada, polisin sorumsuz davranışıyla ilgili, "aşırı güç kullanımı ve ciddi tıbbi ihtiyaçlara kasıtlı kayıtsızlık" iddialarına yer verilirken, "Memphis şehri ve polis yetkililerinin anayasaya aykırı politikalarının, uygulamalarının, geleneklerinin ve kasti kayıtsızlığının doğrudan ve öngörülebilir ürünü" olduğu belirtildi.

Dosyada, siyahi gencin ölümüne sebep olan "Scorpion" isimli polis biriminin Memphis'e "barışı yeniden tesis etmek yerine terör getirdiği" ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.

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