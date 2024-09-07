Polislere direnip üniformalarını yırttı. Kendi de komiser yardımcısı çıktı

Olay, 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, yerde yatan biri olduğu ihbarını alarak bölgeye intikal etti.

Ekipler, burada içki içip yerde yatan H.G. ve bir otomobilin içinde bulunan O.C.’yi gördü. Sağlık ekipleri, yerde yatan H.G.’ye müdahale ederken, polis ekipleri otomobile bakarak içinde tabanca ve kovanlar bulunduğunu fark etti.

KOMİSER YARDIMCISI ÇIKTI

O.C., otomobilden inip polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, O.C., polis memuru A.G.’nin üniformasını yırttı. Arbede sırasında polis ekipleri, O.C.’yi etkisiz hale getirdi.

Yapılan kimlik kontrolünde, O.C.’nin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 3 kovan bulundu. Tabancalardan birinin O.C.’nin beylik tabancası olduğu, diğerinin ise ağabeyi M.C.’nin taşıma ruhsatlı tabancası olduğu tespit edildi.

O.C., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin O.C.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Ayrıca, O.C.’nin bu akşam Terme ilçesinde düğün yapacağı belirtildi.