Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 polis yaralandı

Kaynak: DHA / İHA
Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 polis yaralandı
İstanbul Bahçelievler’de görevli polisleri taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucunda, 6 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Havalimanı’nda görevli olan polisleri taşıyan, Kubilay Açıkgöz’ün kontrolündeki servis minibüsü, Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeyken yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve bariyerlere çarparak devrildi.

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-5.jpgMesailerinin bitiminde eve dönmekte olan polislerin yardımına meslektaşları yetişti ve polis memurları araçtan çıkarıldı. Minibüste bulunan 6 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucunda trafik tek şeritten verildi ve minibüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-4.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-3.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-2-001.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-2.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-1.jpg

aw178599-05.jpg

aw178599-03.jpg

aw178599-02.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-7.jpg

istanbul-basin-ekspres-yolunda-servis-m-37232-6.jpg

Son Haberler
CHP’li Gürer: Fare istilasıyla baş edilemiyor Gündem
CHP’li Gürer: Fare istilasıyla baş edilemiyor
Kaçak midye avlayan 2 şüpheliye para cezası Gündem
Kaçak midye avlayan 2 şüpheliye para cezası
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu
9 kişiyi öldüren arazi kavgasının firari sanığı yakalandı Yerel Haberler
9 kişiyi öldüren arazi kavgasının firari sanığı yakalandı
Otomobil evin bahçesine devrildi Yaşam
Otomobil evin bahçesine devrildi
Korsan otoparkçılar yakayı ele verdi Gündem
Korsan otoparkçılar yakayı ele verdi
Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha Spor
Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha