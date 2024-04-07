Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 polis yaralandı

İstanbul Havalimanı’nda görevli olan polisleri taşıyan, Kubilay Açıkgöz’ün kontrolündeki servis minibüsü, Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeyken yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve bariyerlere çarparak devrildi.

Mesailerinin bitiminde eve dönmekte olan polislerin yardımına meslektaşları yetişti ve polis memurları araçtan çıkarıldı. Minibüste bulunan 6 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı belirtilirken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucunda trafik tek şeritten verildi ve minibüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.