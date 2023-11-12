Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı kameraya yansıdı

Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Alkolmetreyi üflemeyen sürücü, polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

KAYNAK: İHA
Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı kameraya yansıdı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde bulunan motosikletliye çarptı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin alkolmetreyi üflemesini istediği alkollü sürücü reddederek zorluk çıkarttı. Polis ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyen şahıs, ekip arabasına bindirilerek sağlık kontrolü ve kan testi için hastaneye götürüldü.

O esnada çevrede bulunan vatandaşlar, alkollü sürücü ve beraberindeki kişiye tepki gösterdi. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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