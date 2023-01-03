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Namaza giden gence polis tokat atan 2 polis açığa alındı

Diyarbakır Bağlar’da özel harekat polisleri, GBT için durdurdukları Emre Elaltunterin'i, iddialara göre "namaza geç kaldığını" söylemesi üzerine darp edip gözaltına aldı. Elaltunterin polisleri CİMER'e şikayet etti. Diyarbakır Valiliği 2 polisin açığa alındığını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 07:46
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Polisten durdurduğu vatandaşa tokat

Namaza giden gence polis tokat atan 2 polis açığa alındı
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Gazeteduvar'ın haberine göre, Bağlar’da 'genel bilgi tarama' (GBT) kontrolü yapan özel harekat polisleri, Emre Elaltunterin isimli vatandaşı iddialara göre darp etti. 
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre özel harekat polisleri, Kaynartepe mahallesinde 28 aralık akşamı durdurdukları Elaltunterin'i, "namaza geç kaldığını" söylemesi üzerine dövmeye başladı.

Polis şiddeti, mahallelinin cep telefonlarına da yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uzun namlulu silahlar taşıyan polislerin Emre Elaltunterin’i tokatladığı görülüyor. Polisin “neyine güveniyorsun?” sorusuna “Allah’a güveniyorum” cevabı verince diğer polisler de Elaltunterin’e şiddet uyguluyor.

Polis şiddetine maruz kalan Elaltunterin'in gözaltına alındığı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği ve bir gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daha sonra CİMER'e polisler hakkında şikayette bulunan Elaltunterin, dilekçesinde polis şiddetinin karakolda da devam ettiğini belirtti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: BIÇAĞI VARDI

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır’da 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayınlanan görüntüler üzerine Valilikten açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Aralık 2022’de saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki ‘Narko Alan’ uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.’nin yapılan kaba üst aramasında, pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldığı, bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı sırada, E.E.’nin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu belirtilerek, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği, E.E.’nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

 

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Sıla
3.01.2023 09:33
videoda görülüyor, genç, polislere dikleniyor, direniyor, ailem gelsin falan diyor , polisleri tahrik ediyor,bir de üzerinde bıçak çıkmış, açığa alınma yanlış,  
 
Adem kamalak
3.01.2023 09:12
Bunların hepsi böyle. Ankara'nın göbeğinde Çankaya ilçe müdürlüğünde görevli memur üzerime yürüdü. Amiri olur böyle şeyler dedi.  
 
necati bey
3.01.2023 08:34
valiliğin açıklaması inandırıcı gelmedi. Gece o saatte ordaki polise mukavemet edecek babayiğit yok  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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