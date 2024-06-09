Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu

Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu
Düzenleme: Kaynak: HalkTv

Memur maaş zammı TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası netleşecekken kalem kalem maaşlar için de rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte mesleklere göre maaşlar...

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 1

Son beş ayın enflasyon farkı belirlendi. Tek bir aylık veri kaldığında, memur maaşı artışı hesaplamaları hızla yapılmaya başlandı.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 2

Memur zammının ne zaman açıklanacağı ve enflasyon farkı hesaplama yöntemleri hakkında sorular gündeme gelmeye başladı.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 3

Rakamlar da yavaş yavaş açıklanıyor. İşte meslek meslek memur maaşları... Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayınlandı.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 4

Haziran ayı için enflasyon beklentisi %2,56 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükseleceği tahmin ediliyor.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 5

Yani enflasyonun %26 civarında olması bekleniyor. Altı aylık enflasyon %25,86 olursa, memur enflasyon farkı %9,44 olacak. Bu orana %10 toplu sözleşme zammı eklenince, memur ve memur emeklisi %20,04'lük bir Temmuz zammı alacak.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 6

Altı aylık enflasyon rakamları temel alınarak memur enflasyon farkı hesaplanacak. Memur maaşı, enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 7

Altı aylık enflasyon beklentilere göre, en düşük memur maaşı 39.000 TL'yi aşacak. Memur emeklisi taban aylığı ise 17.500 TL'nin üzerine çıkacak.

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 8

Ortalama memur maaşı da 44.000 TL ile 44.500 TL arasında olacak.

İşte bazı meslek gruplarına göre maaşlar:

- Memur

- Ocak 2024: 32.860 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 39.445 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 9

- Memur Emeklisi

- Ocak 2024: 14.740 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 17.694 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 10

- Üniversite Mezunu Şube Müdürü

- Ocak 2024: 48.414 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 58.116 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 11

- Üniversite Mezunu Memur

- Ocak 2024: 34.217 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 41.074 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 12

- Uzman Öğretmen

- Ocak 2024: 44.066 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 52.897 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 13

- Öğretmen

- Ocak 2024: 39.763 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 47.732 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 14

- Üniversite Mezunu Hemşire

- Ocak 2024: 39.444 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 47.349 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 15

- Mühendis

- Ocak 2024: 49.415 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 59.318 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 16

- Avukat

- Ocak 2024: 47.087 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 56.523 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 17

- Polis Memuru

- Ocak 2024: 44.047 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 52.874 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 18

- Uzman Doktor

- Ocak 2024: 55.464 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 66.579 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 19

- Vaiz

- Ocak 2024: 41.205 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 49.462 TL

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Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu 20

- Profesör

- Ocak 2024: 71.806 TL

- Altı aylık artış (%19,57): 86.196 TL

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