Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu

Son beş ayın enflasyon farkı belirlendi. Tek bir aylık veri kaldığında, memur maaşı artışı hesaplamaları hızla yapılmaya başlandı.
Memur zammının ne zaman açıklanacağı ve enflasyon farkı hesaplama yöntemleri hakkında sorular gündeme gelmeye başladı.
Rakamlar da yavaş yavaş açıklanıyor. İşte meslek meslek memur maaşları... Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayınlandı.
Haziran ayı için enflasyon beklentisi %2,56 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükseleceği tahmin ediliyor.
Yani enflasyonun %26 civarında olması bekleniyor. Altı aylık enflasyon %25,86 olursa, memur enflasyon farkı %9,44 olacak. Bu orana %10 toplu sözleşme zammı eklenince, memur ve memur emeklisi %20,04'lük bir Temmuz zammı alacak.
Altı aylık enflasyon rakamları temel alınarak memur enflasyon farkı hesaplanacak. Memur maaşı, enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.
Altı aylık enflasyon beklentilere göre, en düşük memur maaşı 39.000 TL'yi aşacak. Memur emeklisi taban aylığı ise 17.500 TL'nin üzerine çıkacak.
Ortalama memur maaşı da 44.000 TL ile 44.500 TL arasında olacak.
İşte bazı meslek gruplarına göre maaşlar:
- Memur
- Ocak 2024: 32.860 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 39.445 TL
- Memur Emeklisi
- Ocak 2024: 14.740 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 17.694 TL
- Üniversite Mezunu Şube Müdürü
- Ocak 2024: 48.414 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 58.116 TL
- Üniversite Mezunu Memur
- Ocak 2024: 34.217 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 41.074 TL
- Uzman Öğretmen
- Ocak 2024: 44.066 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 52.897 TL
- Öğretmen
- Ocak 2024: 39.763 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 47.732 TL
- Üniversite Mezunu Hemşire
- Ocak 2024: 39.444 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 47.349 TL
- Mühendis
- Ocak 2024: 49.415 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 59.318 TL
- Avukat
- Ocak 2024: 47.087 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 56.523 TL
- Polis Memuru
- Ocak 2024: 44.047 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 52.874 TL
- Uzman Doktor
- Ocak 2024: 55.464 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 66.579 TL
- Vaiz
- Ocak 2024: 41.205 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 49.462 TL
- Profesör
- Ocak 2024: 71.806 TL
- Altı aylık artış (%19,57): 86.196 TL