Polisten hemşireye kadar temmuz maaşları belli oldu

Yani enflasyonun %26 civarında olması bekleniyor. Altı aylık enflasyon %25,86 olursa, memur enflasyon farkı %9,44 olacak. Bu orana %10 toplu sözleşme zammı eklenince, memur ve memur emeklisi %20,04'lük bir Temmuz zammı alacak.