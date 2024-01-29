Polisten kaçan 3 kişi şehri birbirine kattı

Kaynak: İHA
Polisten kaçan 3 kişi şehri birbirine kattı
Çorum’da polisten kaçarken park halindeki 3 araca çarpan 3 şahıs, uzun süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

Çorum’da araç sürücüsü Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde seyir halindeyken polislerin “dur” ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Polisten kaçtığı esnada, park halinde duran 3 otomobile çarpan Ersoy, kovalamacanın ardından Stad 1. Sokak’ta durduruldu.

Bu kez de, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, ve aracın içinde bulunan 2 kişi, Ilıca Caddesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerinde ve aracın içinde yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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