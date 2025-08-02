Polisten kaçan 58 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde suçlulara göz açtırmadı.

Yapılan çalışmalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 303 gram uyuşturucu madde ve bin 337 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamalar kapsamında 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", 127 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 58 kişi de ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.