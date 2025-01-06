Polisten kaçan araç takla attı

Kaynak: DHA
Polisten kaçan araç takla attı

Kütahya'da polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı sürücü, ihtara uymayarak kaçtı ve kontrolden çıkan otomobiliyle takla attı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 43 AAG 482 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü T.T. (37), polisle karşılaşınca hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

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KOVALAMACA SONUCU OTOMOBİL TAKLA ATTI

Polisle yaşanan kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden T.T., Çeçen Sokak üzerinde yolun sağındaki demiryoluna çıkarak otomobilin takla atmasına neden oldu. Kazayı haber alan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü T.T. ile birlikte 12 yaşındaki kızı A.T. ve arkadaşı M.B.'ye müdahale etti. Her üç kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü T.T.'nin yapılan muayenesinde 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmak ve polisin ihtarına uymamak nedeniyle ehliyetine el konulan T.T., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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