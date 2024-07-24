Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli Gölcük Karaköprü bölgesinde saat 22.30 civarında gerçekleşen olayda, polis memurlarının 'Dur' çağrısına uymayarak kaçışa geçen plakasız bir motosikletin kontrolünü kaybeden sürücüsü Yusuf Çelik (20), karşı yönden gelen 41 ASV 415 plakalı bir otomobile çarptı.

Feci kazada Çelik, olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan İsa Çınar (20) ise ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaza sonrası vatandaşlarla polis arasında gergin anlar yaşandı, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin de incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekibinin motosikleti hızla takip ettiği ve motosikletin aniden karşı şeride geçerek kaza yaptığı görüldü. Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.