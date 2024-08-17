Polisten kaçan motosikletli ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Sena Özkan
Polisten kaçan motosikletli ortalığı karıştırdı

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, polisten kaçarken kaydettiği tehlikeli anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinden kaçarken kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepki topladı. Paylaşılan videoda, sürücünün trafikte kuralları hiçe sayarak, kaldırımda hızla ilerlediği, yaya yolunu işgal ettiği ve yayaları tehlikeye soktuğu anlar yer alıyor.

Kaçış süresi boyunca birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer insanların hayatını tehlikeye attı. Özellikle yayaların bulunduğu yerlerde tehlikeli bir şekilde ilerlemesi ve kaldırımda motosiklet kullanması eleştiri topladı.

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Sosyal medya kullanıcıları, bu tür sorumsuz davranışların hem bireysel hem de toplumsal acıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketleri kınadı.

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Yaşanan bu olay trafikteki güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi..

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