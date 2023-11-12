Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi

Ümraniye’de polisten kaçan motosikletli bir şahıs, yakalandıktan sonra, polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta ani fren yapmasına neden olduğu aracın sürücüsünden dayak yedi.

KAYNAK: İHA
Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi 23 Nisan Caddesi’nde önceki hafta Perşembe günü saat 16.00 sıralarında, polis ekipleri rutin kontrollerini yerine getirdikleri sırada kask takmadığını fark ettiği 34 HJH 241 plakalı motosikleti kullanan Talha T.'yi durdurmak istedi. Şahıs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üç sokak boyunca kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri Talha T.‘yi bir başka sokakta kıskıvrak yakaladı.

ANİ FREN YAPTIRDIĞI ADAMDAN DAYAK YEDİ
Motosikletli şahıs o esnada polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta başka bir araca ani fren yaptırarak araç içindeki küçük çocuğun koltuğa çarparak burnunun kanamasına sebep oldu. Küçük çocuğun babası Aziz C., yaşananlar üzerine ekiplerin yanında bulunan şahsı darp etmek istedi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaş sakinleştirildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TRAFİK MAGANDASINA 24 BİN LİRA CEZA
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler, Talha T.’ye “Geçiş kurallarına uymama, işaret ve levhalara uymama”, “yayalara geçişini engelleme”, “arka arkaya şerit değiştirme”, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme”, “sürücü belgesiz araç kullanma”, “trafik zabıtalarına uymama”, “trafiği tehlikeye düşürmek”, “hatalı sollama”, “şerit izleme kurallarına uymamak”, “öndeki araç ile takip mesafesini korumama”, “geçme kurallarına uymamak”, “kask takmama” ve “ters yön ve ruhsat bulundurmama” maddelerinden toplamda 24 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

aw074798-02.jpg

aw074798-03.jpg

aw074798-04.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Şanlıurfa’da 21 kilo skunk ele geçirildi Gündem
Şanlıurfa’da 21 kilo skunk ele geçirildi
Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Bunlar senin daha iyi günlerin Gündem
Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Bunlar senin daha iyi günlerin
Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın paniği Gündem
Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın paniği
Ehliyet alacaklar için son fırsat! 2024’te 2 katına çıkacak Gündem
Ehliyet alacaklar için son fırsat! 2024’te 2 katına çıkacak
Balıkesir'de yangında ev kullanılamaz hale geldi, ahırdaki inek öldü Gündem
Balıkesir'de yangında ev kullanılamaz hale geldi, ahırdaki inek öldü
Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü: 5 yaralı Gündem
Kamyonun çarptığı otomobil ters döndü: 5 yaralı
Konya'da 5 kişiye çarparak öldüren sürücü tutuklandı Gündem
Konya'da 5 kişiye çarparak öldüren sürücü tutuklandı