Polisten kaçan şahıs yaşlı adama çarparak havaya fırlattı: O anlar kameralara yansıdı

Polislerden kaçan yabancı uyruklu bir şahıs 60'lı yaşlardaki bir adama hızla vurdu.
The Sun'da yer alan habere göre; 33 yaşındaki yabancı uyruklu Sohail Afzal adlı bir kişi yaşlı adama çarparak havaya fırlattı.
Korkunç kaza, Afzal'ın Derby'de polisten kaçması sonucu 6 Kasım sabahı saat 11.30 civarında meydana geldi.
Araç içi kamera görüntüleri, Sohail Afzal'ın sürdüğü yeşil BMW'nin bir yayaya çarptığı anı yakaladı.
Polis memurları, "şüpheli araç" olarak sınıflandırılan yeşil BMW'yi durdurmaya çalıştı ancak Afzal, Normanton Yolu'nda uzaklaştı.
ARAÇ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Kovalamaca sırasında Afzal, yoğun Burton Yolu kavşağına varmadan önce kırmızıya dönen trafik ışıklarında kontrolü kaybederek yaşlı adama çarptı.
Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmedi.