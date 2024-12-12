Polisten kaçan sürücü, araçtan inip köprüden atladı

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan 67 ZV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Y, peşine takılan polis ekiplerinin sıkıştırması sonucu Türbe Caddesi'nde aracını durdurdu. Hızla araçtan inen sürücü köprünün karşı yakasına geçti. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir korkuluklara çıkan A.Y., çamur zemine atladı. Atladığı yerden bir süre sonra kalkan adam sekerek kaçmaya devam etti.

Mezarlıkların bulunduğu bölgeye doğru giden adam izini kaybettirmeyi başardı. Kimlik ve eşkal bilgisi verilen şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi yönlendirildi.

Yapılan aramalarda şahsın izine rastlanamazken, araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Şahsın alkollü olması nedeniyle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.