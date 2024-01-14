Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Polis ekiplerinin, Beyoğlu’nda uyuşturucu madde satan veya sevk eden şüpheli şahıslara ilişkin yaptığı çalışma sırasında, polisi görünce kaçmaya başlayan şahıs takibe alındı. Polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli şahıs, valizini yere atarak kaçmaya devam etti.

Kovalama sonucunda, polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan V.T.’nin 8 suç kaydı olduğu tespit edildi. V.T.’nin valizinden ise; 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkeme sevk edildi.

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