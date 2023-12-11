Polisten kaçan yabancı uyruklu terörist çıktı

İHA'nın haberine göre, Selçuklu ilçesinin Yazır Mahallesinde 5 Aralık Salı günü saat 10.30 civarında bir olay yaşandı. Polis ekipleri, Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi'nde 34 YB 2988 plakalı bir otomobile "Dur" dedi.

Ancak sürücü, ikazlara kulak asmadı ve kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yaklaşık 40 kilometre süren bir kovalamaca sonucunda otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurabildi. Ateş sonucu yaralanan ve ismi açıklanmayan yabancı uyruklu sürücü, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından bomba imha ekipleri, otomobilde terör ihtimaline karşı jammer kullanarak ve bomba arama köpeğiyle saatlerce arama yaptı. Sokaklar giriş ve çıkışlara kapatıldı. Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak ülkeye girdiği ve terör bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Hastanedeki tedavisi biten yabancı uyruklu şahıs, emniyete götürülerek sorgulandı. Terör bağlantısı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine kondu.