Polisten kaçarken park halindeki araca çarptı. Hükümlü arkadaşıyla birlikte yakalandı

Kaynak: İHA
Polisten kaçarken park halindeki araca çarptı. Hükümlü arkadaşıyla birlikte yakalandı
Bursa’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracıyla park halinde duran otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü Necati P. Ve yanında oturan, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan arkadaşı Emre Yöndem, yakalandı ve gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, devriye görevinde bulunan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan sürücüyü, polis ekipleri takibe aldı. Yaklaşık 20 kilometre devam eden takip sonrasında şüpheli şahsın kullandığı otomobil, park halinde duran araca çarparak kaza yaptı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Necati P. ve yanındaki arkadaşı Emre Yöndem, yakalandı ve gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramada, otomobilin içinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Emre Yöndem, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necati P.'nin ise emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.

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