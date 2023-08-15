Polisten kaçarken takla attı. Aracından 25 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisten kaçarken takla atan araçtan 25 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı. Kazada, şüpheli 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Polisten kaçarken takla attı. Aracından 25 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

aw009020-01.jpg

Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

aw009020-03.jpg

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

aw009020-05.jpg

aw009020-06.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı Magazin
Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı
Barış Pehlivan beşinci kez cezaevinde. Bu sözlerle teslim oldu Güncel
Barış Pehlivan beşinci kez cezaevinde. Bu sözlerle teslim oldu
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı Güncel
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi Dünya
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar Spor
Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar
Ruhani, din adamlarına özel mahkemede yargılanacak Dünya
Ruhani, din adamlarına özel mahkemede yargılanacak
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay Dünya
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay