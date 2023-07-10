Polisten kaçtı iki aracın kaza yapmasına sebep oldu.

İHA’nın haberine göre; İstanbul Çağlayan’da polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan bir şüpheli, seyir halindeki motosikletliyi iterek kaza yapmasına neden oldu. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, direndiği esnada polis memurunun parmağını çatlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.



Çağlayan’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda semtte devriye gezen polis ekiplerini gören Abdurrahman A. (26), kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı bulabilmek için aramaya başladı. Bir süre sonra polisin tekrar bulduğu şahıs, tekrar kaçarak seyir halinde olan Erdoğan A. idaresindeki 34 CHR 167 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan motosiklette park halinde olan 34 HN 8213 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yara almazken arkasındaki yolcu Fatih D. yere düşerek hem başından hem de kolundan yaralandı.



Direndiği polisin parmağını çatlattı



Yaşanan kovalamaca sonucunda kaçan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuruna yumruk atmaya çalıştı. Ardından ekipler kelepçe takacağı sırada şahıs diğer polis memurunun baş parmağını çatlattı. Güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınarak polis otosuna konuldu. Düşerek yaralanan Fatih D. için ise olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Tedavisi olay yerinde yapılan genç taburcu edildi. Yaşananlar ise hem cep hem de güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Zarar verdiği vatandaşa ve sürücülerine para verdi



Emniyete götürülen Abdurrahman A., motosikletine zarar verdiği Erdoğan A.’ya 2 bin lira ödeme yaparken, Rahmatullah U.‘ya ise zararı karşılığında 5 bin lira verdi. Ödeme sonrasında iki vatandaş şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ardından emniyette ifadesi alınarak “görevli memura mukavemet” ve “yaralanmalı kazaya sebebiyet verme” suçlarından adli işlem yapılan Abdurrahman A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.