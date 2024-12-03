Polisten kız yurtları önünde sıkı denetim

Kaynak: İHA
Polisten kız yurtları önünde sıkı denetim

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Terzibaba, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada 301 şahıs ve 127 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Polisten kız yurtları önünde sıkı denetim

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