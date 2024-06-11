Polisten sahte para uyarısı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlenen hayvan pazarlarında satıcıları sahte para konusunda uyarda bulundu

Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı olarak anlatarak vatandaşı bilgilendirdi.

KOM ekipleri tarafından ayrıca Hayvan Pazarı’nda vatandaşlara sahte para konularıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak el broşürleri dağıtılarak konuya detaylandırdı.