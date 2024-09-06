Polisten saklanan hırsız çatı katında havasızlıktan ölüyormuş

Kaynak: İHA
Polisten saklanan hırsız çatı katında havasızlıktan ölüyormuş

Kayseri'de yaşanan olay, adeta bir gerilim filmini aratmıyor.

Emanet poşetin içeriğini değiştirmek isteyen hırsızlar, polisle girdikleri kovalamacanın sonunda çatı katında köşeye sıkıştı. Nefes nefese kalan şüphelilerden biri, ölümle burun buruna gelirken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Z.R. ve R.J. isimli şüpheliler, tanıdıkları İ.K.'den emanet aldıkları poşeti değiştirerek evine geri götürmüştü. Daha sonra Ö.S. isimli bir kadın da eve gelerek evden çeşitli eşyalar çalmıştı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

Polislerin belirlediği adrese yapılan operasyonda yaşananlar ise nefes kesiciydi. Şüphelilerden İ.K., polisleri görünce çatı katına kaçarak saklandı. Ancak kapalı ve havasız ortamda uzun süre kalan İ.K., nefes alamaz hale geldi. Polisler tarafından son anda bulunan İ.K., hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı.

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