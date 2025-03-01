Polisten şok denetim

Kaynak: İHA

Düzce'de trafik kurallarının daha yaygın şekilde kullandırılması için polis ekiplerinin şok denetimleri devam ediyor.

Düzce'de sürücülerin trafik kurallarını daha yaygın kullanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde şok denetimler yaparak araç sürücülerinin trafik kurallarını daha yaygın olarak kullanması konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

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Sürücülere emniyet kemerli araç kullanımı, hız, ışık kullanımı ile ilgili bilgiler verilen sürücülere, muayene ve sigorta konularında da uyarılar yapılıyor. Yapılan son denetimlerle birlikte şehir genelinde hem kazaların azalması hem de trafik kurallarının arttırılması amaçlanıyor.

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