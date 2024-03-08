Polisten torbacılara operasyon. 15 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA
Polisten torbacılara operasyon. 15 kişi gözaltına alındı
Ordu’da polis ekiplerinin torbacı diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonu sonrasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyon sonucunda, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Uşak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda Ordu'nun Ünye ilçesinde 10, Samsun'da 2, Balıkesir'de 2 ve Uşak'ta 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 23,75 gram esrar, 14,75 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 9 fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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