Polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Polis ekipleri, kalpazanların mağduru olmamaları için besicilere ve vatandaşlara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlattı.

Ayrıca, polisler broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların özellikle hayvan satıcılarını hedef aldığını belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Broşürleri tek tek inceleyen vatandaşlar, bu uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.