Polonez işçilerine ters kelepçeli gözaltı

İstanbul Çatalca'da Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Polonez işçilerinin fabrika önünde başlattığı grevin 59. gününde polis müdahalesi yaşandı. Fabrika önünde eylemlerine devam eden işçiler, polis ekiplerinin kalkanlarla karşılarına dikilmesi üzerine oturma eylemi başlattı. Bir işçi, polislere hitaben, "Biz sizleri bunun için mi büyüttük? Siz bize bu muameleyi yapabilmeniz için mi Türkiye vatandaşı olduk?" sözleriyle tepki gösterdi.

Polis bir süre sonra kalkanlarla işçilere müdahale etti ve aralarında Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı netleşmezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.