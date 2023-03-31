31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beş ülke liderinden AB Komisyonuna "tarım mektubu"

Beş ülke liderinden AB Komisyonuna "tarım mektubu"

Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya liderleri, Ukrayna'dan artan tarım ürünleri ithalatının olumsuz etkilerine karşı tedbirler konusunda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:30
Takip Et

Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya liderlerinden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup

Beş ülke liderinden AB Komisyonuna ''tarım mektubu''
+
Aa
-

Polonya Başbakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu mektubun, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger tarafından imzalandığı kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tarım pazarında ciddi sorunlar yaşandığı ifade edilen mektupta, "Bu zorluklar tüm Avrupa pazarı için geçerli değil. En ciddi sorunlar, Ukrayna'ya sınırı olan veya yakın çevresinde bulunan ülkelerde ortaya çıkıyor. Bu sorunlar, Ukrayna ürünlerinin, özellikle buraya sınırı olan veya yakın çevresinde bulunan AB üyelerinin pazarlarına arzındaki önemli artışla ilgili." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle hububat, yağlı tohumlar, yumurta, kümes hayvanları, şeker, elma suyu, yaban mersini, un, bal ve makarna ithalatında "benzeri görülmemiş" bir artış yaşandığına dikkat çekilen mektupta, depolarda kalan fazla tahılların istikrarsızlaşmaya neden olduğu ve tarım üreticilerine ek maliyetler getirdiği vurgulandı.

Söz konusu krizler nedeniyle tarıma yönelik destekler ve fonların önemli ölçüde artırılması gerektiğine işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Zarara uğrayan ve finansal likidite kaybetme riskiyle karşı karşıya olan tarım üreticilerini desteklemek için planlanan acil durum önlemlerine ilave olarak ek finansman kaynaklarının etkinleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ek olarak, Komisyon'u insani amaçlarla komşu üye devletlerden fazla tahıl satın alma olasılığını incelemeye çağırıyoruz. Ulaşım altyapısının daha hızlı geliştirilmesi ve bağlantıların güçlendirilmesi Karadeniz ve Tuna liman altyapılarının iyileştirilmesi çağrımızı yineliyoruz."

Mektupta alınması gereken önlemlere ve beklentilere de detaylı şekilde yer verildi. Çiftçiler için otomatik bir destek mekanizmasının başlatılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu ülkelerdeki çiftçilere zarar veren durumların giderilememesi halinde Ukrayna'dan yapılan ithalatta kotaların yeniden uygulanması çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
1
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
2
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
3
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
7
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Halk otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
﻿Halk otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
﻿Halk otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
﻿Malatya’da fırtına evlerin çatısını uçurdu   
﻿Malatya’da fırtına evlerin çatısını uçurdu   
﻿Malatya’da fırtına evlerin çatısını uçurdu   
﻿Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor. Xavi açıkladı
﻿Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor. Xavi açıkladı
﻿Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor. Xavi açıkladı
﻿Gabonlu genç kadının ailesi cenazeyi teslim almamaya karar verdi
﻿Gabonlu genç kadının ailesi cenazeyi teslim almamaya karar verdi
﻿Gabonlu genç kadının ailesi cenazeyi teslim almamaya karar verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.