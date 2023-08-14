Polonya halkı göçmenlerin ülkelerine gelip gelmemesini oylayacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, seçmenlere AB bloğunun önerdiği yeni kurallar uyarınca 'binlerce yasadışı göçmeni' kabul etmek isteyip istemediklerini soracak.

Polonya halkı göçmenlerin ülkelerine gelip gelmemesini oylayacak

Başbakan Morawiecki, paylaştığı bir videoda, seçimle birlikte vatandaşlara sorulacak sorulara ilişkin bilgi paylaştı.

REFERANDUMA GİDECEKLER

Videoda, Polonya iktidarının en başından beri AB'nin göçmen yerleştirme planına karşı olduğunu belirten Morawiecki, "Avrupa bürokrasisi tarafından dayatılan zorunlu mekanizmaya göre Orta Doğu ve Afrika'dan binlerce yasa dışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Morawiecki, ülke muhalefetini eleştirdi ve Polonya'nın geleceği için yasa dışı göçe "hayır" dediklerini kaydetti.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, 11 Ağustos'ta yayımladığı mesajda, planlanan ulusal referandumun ilk sorusunda, katılımcılara, devlete ait işletmelerin satışını destekleyip desteklemediklerinin sorulacağını açıklamıştı.

Partinin başkan yardımcısı Beata Szydlo da dün yaptığı açıklamada, ikinci soruda, Polonyalılara emeklilik yaşının yükseltilmesini destekleyip desteklemediklerinin sorulacağını belirtmişti.

AB'nin önerdiği yeni göç politikasına ilişkin ulusal bir referandum olarak planlanan halk oylaması, sonuncusu 14 Ağustos'ta açıklanacak 4 sorudan oluşacak.

Tüm referandum soruları, 14 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından parlamentonun alt kanadı Sejm'e sunulacak.

Referanduma ilişkin düzenlemenin Sejm tarafından 16 ya da 17 Ağustos'ta görüşülmesi bekleniyor.

AB ÜLKELERİNİN GÖÇ ANLAŞMASI

AB Komisyonunun önerdiği ve nitelikli çoğunlukla kabul edilen "dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, 30 Haziran'da Polonya ve Macaristan'dan itiraz gelmişti.

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "göç ve iltica paketi", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

2022, "AB'nin göç krizinden bu yana görülmemiş düzeyde düzensiz göç aldığı yıl" olarak kayıtlara geçmişti. AB'ye, 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 64'lük artışa karşılık gelen 330 bin düzensiz giriş yapılmıştı. Bunun üzerine AB, göçü yeniden ana gündemine almıştı.

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