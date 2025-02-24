Polonya perakende satışları yükselişe geçti

Polonya'nın Ocak 2025'teki perakende satışları, yıllık %4,8 oranında bir artış gösterdi ve bu oran, bir önceki ayın %1,9'luk artışından belirgin bir şekilde daha yüksek. Bu rakam, Mayıs 2024'ten sonraki en yüksek büyüme oranını işaret ediyor. Perakende sektöründeki büyümenin başlıca nedenleri arasında motorlu araçlar, motosikletler ve yedek parçalarda kaydedilen %21,9’luk devasa bir artış yer alıyor. Bunun yanı sıra, mobilya, elektronik eşya ve ev aletlerinde %13,6'lık bir büyüme yaşandı.

Farmasötikler, kozmetikler ve ortopedik ekipmanlar gibi sağlıkla ilgili ürünlerde ise %12,8'lik bir artış gözlemlendi. Ayrıca, tekstil, giyim ve ayakkabı kategorisindeki satışlar %8,8 oranında bir yükselme kaydetti. Perakende sektöründeki en büyük segment olan gıda, içecek ve tütün ürünlerinde ise %0,6'lık mütevazı bir artış yaşandı.

İnternet üzerinden yapılan perakende satışlar ise dikkat çekici bir şekilde %9,4 oranında arttı ve bunun sonucu olarak internet satışlarının toplam satışlar içindeki payı yıllık %8,8'den %9,1'e yükseldi.

Buna rağmen, Ocak 2025'te perakende satışlar, aylık bazda %17,3 oranında ciddi bir düşüş gösterdi. Yılın ilk ayında gözlemlenen bu düşüş, genellikle tatil sonrası dönemde alışveriş alışkanlıklarında görülen dalgalanmalara bağlanabilir.